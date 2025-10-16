サムスンは、横折りスマートフォン「Galaxy Z Fold7」の高級版にあたる「W26」を中国限定モデルとして発売しました。 外観こそZ Fold7と同じですが、搭載機能や同梱品、メモリ容量などの仕様が異なり、より高級志向のモデルとして差別化が図られています。 ↑中国の新たなステータスシンボル「Galaxy W26」（画像提供／サムスン）。 デザインは赤と黒を基調に、金のトリムをあしらったジュエリーのような仕上がりです。折