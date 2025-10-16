年々強くなっていく紫外線や日差し。今年の夏も、紫外線対策どころか自分や家族の“命を守る”ために、日傘を愛用していた方も多いのではないでしょうか。そのような日傘ですが、一部のマナーを守らない人のせいで“悪者”にされてしまうこともあるようです。『人混みでも日傘を差している人、危ないよ？使い方次第では凶器になるからね？』多くの人が日傘を使いはじめたことで浮き彫りになった“使い方”に関する問題。マナーを