10月15日は「きのこの日」。そこで、えのき一袋を丸ごと使った絶品つくねをご紹介！刻んだえのきのシャキシャキ感と香ばしいのりの風味がアクセントになり、食卓がちょっと楽しくなる一品。かさましもできてヘルシー、お財布にもやさしいレシピです。『えのきののりつくね』のレシピ材料（2人分）鶏ひき肉……250g えのきだけ……1袋（約100g） 貝割れ菜……1/2パック（約20g） 焼きのり（全形）……1/2枚 〈A〉 塩……ひとつま