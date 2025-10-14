ÃËÀ­¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥Èー¥«ー¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢50Âå¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¹¥Èー¥«ーµ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆÂô»ÔÃæÅÄÄ®¤ÎÌµ¿¦¤Î½÷¡Ê56¡Ë¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½÷¤Ï¡¢ÃÖ»òÃÏÊý¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ­¤ËÂÐ¤¹¤ëÎø°¦´¶¾ð¤ä¤½¤Î¤Û¤«¤Î¹¥°Õ¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëº¨¤ß¤òÊú¤­¡¢¤½¤Îº¨¤ß¤ò¿ë¤²¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢9·î25Æü¤´¤í¤«¤é10·î13Æü¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Ê£¿ô²ó¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÃËÀ­¤Î²È¤Ê¤É¤Ë¼ê»æ¤òÅ½¤êÉÕ¤±¡¢ÃËÀ­¤Ë²ñ¤¦¤è