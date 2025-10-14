¹¥°Õ¤òÊú¤¯¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤º¡Ä²È¤Ë¼ê»æ¤òÅ½¤êÉÕ¤±¸òºÝ¤òÇ÷¤ë¡¡ÃËÀ¤Ø¤Î¥¹¥Èー¥«ー¹Ô°Ù¤Ç50Âå¤Î½÷¤òÂáÊá¡Ê»³·Á¡¦ÊÆÂô½ð¡Ë
ÃËÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥Èー¥«ー¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢50Âå¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Èー¥«ーµ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆÂô»ÔÃæÅÄÄ®¤ÎÌµ¿¦¤Î½÷¡Ê56¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½÷¤Ï¡¢ÃÖ»òÃÏÊý¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÎø°¦´¶¾ð¤ä¤½¤Î¤Û¤«¤Î¹¥°Õ¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëº¨¤ß¤òÊú¤¡¢¤½¤Îº¨¤ß¤ò¿ë¤²¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢9·î25Æü¤´¤í¤«¤é10·î13Æü¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Ê£¿ô²ó¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÃËÀ¤Î²È¤Ê¤É¤Ë¼ê»æ¤òÅ½¤êÉÕ¤±¡¢ÃËÀ¤Ë²ñ¤¦¤è¤¦¡¢¤Þ¤¿¸òºÝ¤¹¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤¬ÃËÀ¤ËÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¤¿¤Û¤«¡¢¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤Ê¤É¤ò²¿ÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤¬»ö¾ð¤òÊ¹¤¡¢14Æü¤Î¸á¸å5»þ20Ê¬¤Ë½÷¤òÊÆÂô½ð¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£