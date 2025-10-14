TUY

ÃËÀ­¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥Èー¥«ー¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢50Âå¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¥¹¥Èー¥«ーµ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆÂô»ÔÃæÅÄÄ®¤ÎÌµ¿¦¤Î½÷¡Ê56¡Ë¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½÷¤Ï¡¢ÃÖ»òÃÏÊý¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ­¤ËÂÐ¤¹¤ëÎø°¦´¶¾ð¤ä¤½¤Î¤Û¤«¤Î¹¥°Õ¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëº¨¤ß¤òÊú¤­¡¢¤½¤Îº¨¤ß¤ò¿ë¤²¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢9·î25Æü¤´¤í¤«¤é10·î13Æü¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Ê£¿ô²ó¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÃËÀ­¤Î²È¤Ê¤É¤Ë¼ê»æ¤òÅ½¤êÉÕ¤±¡¢ÃËÀ­¤Ë²ñ¤¦¤è¤¦¡¢¤Þ¤¿¸òºÝ¤¹¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤¬ÃËÀ­¤ËÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¤¿¤Û¤«¡¢¤Ä¤­¤Þ¤È¤¤¤Ê¤É¤ò²¿ÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤¬»ö¾ð¤òÊ¹¤­¡¢14Æü¤Î¸á¸å5»þ20Ê¬¤Ë½÷¤òÊÆÂô½ð¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£