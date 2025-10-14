【前後編の前編／後編を読む】穏やかな再婚生活に忍び寄る“かつての家族”の暗い影――息子への嫉妬に気づいた51歳夫が怯える「過去からの逆襲」世の中には「不思議なこと」がある。事実は小説より奇なりだ。昔、関係のあった異性が、巡り巡って知人と結婚していたり、決して知り合いそうにない別世界の人同士が恋愛したり。ちょっとしたタイミングで、偶然が必然になるのは、神様のいたずらのようなものなのだろうか。【写真を