一度使ったらやみつきに！料理が一段と「おいしくなる調味料」をご紹介します。ここでは、心地よい暮らし方の情報を発信するESSEフレンズエディターのおふたりに教えてもらいました。香川県民の定番！風味豊かなしょうゆだし香川県在住のkiyoさん（50代）が愛してやまない調味料は、鎌田醤油の「だし醤油（500mL・税込657円、200mL・税込393円）」。本醸造のしょうゆに、サバ節・カツオ節・昆布だしをブレンドした一品です。県内