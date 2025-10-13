一度使ったらやみつきに！ 料理が一段と「おいしくなる調味料」をご紹介します。ここでは、心地よい暮らし方の情報を発信するESSEフレンズエディターのおふたりに教えてもらいました。

香川県在住のkiyoさん（50代）が愛してやまない調味料は、鎌田醤油の「だし醤油（500mL・税込657円、200mL・税込393円）」。本醸造のしょうゆに、サバ節・カツオ節・昆布だしをブレンドした一品です。県内のスーパーやデパート、駅や空港のお土産店でも手に入り、直営店ではさまざまな種類がそろっているそう。

「実家でも多くの知人宅でも使っていたので、自然と愛用するようになりました。この調味料は香川県民の定番ではないでしょうか」（kiyoさん、以下同）

●冷ややっこから親子丼のつゆにまで使える

おすすめポイントは、しょっぱくない味でだしの風味がきいているところ。そのまま食材にかけたりお料理の味つけに使ったりと、どんな場面でも応用できます。色自体は薄めなので、料理の見た目もきれいに仕上がるようです。

「そのままなら冷ややっこや葉物のおひたしなどにかけます。酒、みりん、だししょうゆを組み合わせて、煮物や炒め物、親子丼などのつゆなどのいろいろなお料理に使っています。煮物やキンピラに使うと、色が薄くても味がしっかりとつくので、おいしくて色がきれいに仕上がります」

ニンニクのきいた焼肉タレは、高級店のようなおいしさ！

トレンドの食べ物やアイテムに詳しいsakuraさん（40代）がおすすめするのは、「戸村本店の焼肉のたれ（普通・税込400円）」。なんと宮崎県で売上トップシェアのタレなのだとか。

「焼肉のタレといえば『宮崎県の戸村』という情報をSNSで見て、いつか買ってみたいなと思っていました。イオンのネット専用スーパー・グリーンビーンズで売られているのを発見し、購入することに」（sakuraさん、以下同）

●チャーハンの隠し味にも活用

sakuraさん宅では普段からおうち焼肉をするそうですが、今まではとくにこだわりはなく、スーパーで売っている定番のタレを使っていました。ですが、こちらに変えてから、高級焼肉店で外食したような気分になれる！ と家族から大好評。

「ニンニクがきいていて、お肉も白米もすすむ味！ 焼肉のタレとしてだけでなく、チャーハンの隠し味にも活用しています」

いつものごはんが一層おいしくなる調味料、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。

