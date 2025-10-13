日産復活の糸口となるか？新型EVリーフを発売日産自動車が8日、電気自動車（EV）「リーフ」を8年ぶりに刷新して、日本国内で販売することを発表した。新型リーフは、経営再建に向けた日産の世界戦略車の第1弾として位置付けられ、まさに“社運を懸けた”市場投入となる。3代目となる今回の新型リーフは、次世代のクロスオーバーEVとして全面刷新。2010年に発売された初代リーフから15年間、グローバルで70万台以上（日本で18万