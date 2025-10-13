この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、でら(十勝で子育てどうでしょう)(@aerolitkurofune)さんの投稿です。皆さんは子どものころの、印象に残っている思い出はありますか？でらさんの、部活一筋の教師だった父親は全然子どもと遊ぶことがなかったそう。数少ない思い出は逆に鮮明に覚えている、と語るでらさん。思い出を振り返る投稿に心温まります。 父との数少ない思い出は、大切な思い出