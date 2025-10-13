部活一筋の教師だった父→「子どもと遊ぶなんてなかったから…」大切な思い出に心が温まる【ママリ】

父との数少ない思い出は、大切な思い出

皆さんは子どものころの、印象に残っている思い出はありますか？休みになると家族で遠出するのが好きだったという方もいれば、親が忙しくて出かける機会があまりなかったという方もいるかもしれません。そして大きな出来事だけでなく、公園で遊んだ、図書館に行ったなど、意外と小さなことが印象に残っていることもありますね。





でらさんの「大切な大切な思い出」という言葉、これが全てですね。大きなことや特別なことがなくとも、子どもたちには大切な思い出に。ときにはそんなこと覚えていたの？と驚くことがありませんか？ふとした瞬間に懐かしく思い出されるのは、日常の中にあるのかもしれませんね。



皆さんは思い浮かんだものがありましたか？でらさんの、父との思い出を振り返る投稿をきっかけに、過去に思いを馳せることができました。ほわほわっと温かい気持ちに包まれる、素敵な投稿でしたね。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）