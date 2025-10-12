ウクライナの無人機攻撃を受け、煙を上げるロシア南部サマラ州の製油所＝8月28日（ソーシャルメディアから、ロイター＝共同）【キーウ共同】英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）電子版は12日、トランプ米政権が数カ月にわたり、ウクライナによるロシアのエネルギー施設への無人機攻撃を支援していたと報じた。米情報機関が、無人機の航行ルートや周辺の防空に関する情報を提供したという。和平交渉に消極的なロシアのプーチン大