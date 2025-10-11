【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領は１０日、中国がレアアース（希土類）関連の輸出規制を強化する方針を各国に通告しているとして、１１月１日から中国からの輸入品に１００％の追加関税を課すと表明した。米国製の重要ソフトウェアに輸出規制を課すことも明らかにした。自身のＳＮＳに投稿した。