日常ではありえない設定にドキドキしてしまうマンガの世界。なかでも男女の出会いのシーンは、女性が憧れてしまう設定であることが多いようです。今回は『オトメスゴレン』女性読者に聞いた、「女性が憧れてしまうマンガのような出会いのシーン」を紹介します。【１】階段を踏み外しそうになったところを、たまたまいた男性が支えてくれる。「危ないところを助けてもらってキュンとしそう」（２０代女性）と、うっかり者の主人公を