続投でいいのか？巨人・阿部慎之助監督に「球界の御意見番」が喝破
2025年10月9日 7時15分

ざっくり言うと
DeNAの三浦大輔監督が今季限りの退任を発表した件を週刊ポストが取り上げた
問題は巨人の阿部慎之助監督がどう受け止めているか、だと広岡達朗氏
「恐らく三浦が辞めた意味すらわかっていないんじゃないか」と語った