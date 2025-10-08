GRヤリス＆シビックで示す“完成形”のHKSチューニング茨城県の筑波サーキットで2025年9月28日、国内有数のチューニングメーカーが集結し、最新パーツやデモカーを披露する「ハイパーミーティング2025」が開催されました。今回はHKS、A-PITオートバックス東雲、BLITZの3社にフォーカスし、それぞれの担当者が語る開発姿勢と注目のアイテムを見てみます。HKSが展示していたデモカー、GRヤリスGen2はDAT仕様だHKSが持ち込んだGR