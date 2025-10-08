HKS・A-PITオートバックス東雲・BLITZが「ハイパーミーティング2025」で見せたチューニングカー最前線！

GRヤリス＆シビックで示す“完成形”のHKSチューニング

茨城県の筑波サーキットで2025年9月28日、国内有数のチューニングメーカーが集結し、最新パーツやデモカーを披露する「ハイパーミーティング2025」が開催されました。今回はHKS、A-PITオートバックス東雲、BLITZの3社にフォーカスし、それぞれの担当者が語る開発姿勢と注目のアイテムを見てみます。

HKSが展示していたデモカー、GRヤリスGen2はDAT仕様だ

HKSが持ち込んだGRヤリスGen2は、DAT（ダイレクト・オートマチック・トランスミッション）仕様のデモカーです。東京オートサロンで披露されたボディキットタイプSをまとい、リアウイングは2025年冬ごろの発売を予定しているプロトタイプを装着。ユーザーがそのまま市販キットで再現できる仕上がりとなっており、GRヤリスカスタムの参考車両として注目を集めました。

エンジンまわりは、従来の「Power Editor」から新開発の「Power Editor R」に変更されています。従来型が単純にブースト圧だけを上げる方式だったのに対し、新開発のRでは回転信号やスロットル開度、車速、エアフロセンサーなどの情報も取得し、より緻密な制御を実現。さらに安定したパワーアップが図られました。

また、専用レイアウトの大容量インタークーラーやコールドエアインテークを組み合わせ、ブーストアップ仕様としての“完成形”といえる仕上がりとなっています。すべて市販キットのため、ユーザーにとっても目指しやすいチューニングの最終段階といえるでしょう。

FL5がタービン交換で400馬力オーバーの世界へ！

一方のシビックタイプR（FL5）は、GT4845スポーツタービンキットを核としたチューニングモデルです。専用のマスタリーECUでセッティングが最適化され、出力は400馬力オーバーを狙う仕様となっています。

純正交換タイプのタービンキットや触媒によって400馬力オーバーの出力が狙える

さらにFL5には、インタークーラーやパイピングキットのほか、プロトタイプのオイルクーラーも搭載されていますが、注目すべきなのは新開発のメタルキャタライザーです。

純正が600セル（第1触媒）および400セル（第2触媒）と大容量であるのに対し、HKSでは150セルの触媒を2基使用。排気効率の改善によりパワーアップだけでなく、サウンドも重厚感のあるものへと変化しました。排気系のアップグレードを検討するユーザーにとっても、魅力的な提案となっています。

また、GRヤリス、シビックタイプRともに「HIPERMAX R」サスペンションを装着しています。サーキットでのタイムアタックを視野に入れた本格派の仕様でありながら、ストリート走行でも扱いやすいセッティングが特徴で、スポーツ走行を楽しむユーザーにとって、まさに“お手本的デモカー”と呼べる仕上がりです。

今後の開発について広報の細田さんは、GRヤリス向けに「交換型タービンキット」を検討中とのことです。現状はブーストアップ仕様ですが、タービン交換によってさらなる高出力化を見据えた開発が進んでいます。一方、シビックタイプRについては冷却性能の強化がテーマ。インタークーラーやオイルクーラーの開発を進めつつ、さらなる性能強化の可能性を模索している段階です。

いずれもユーザーにとって“まねできるチューニング”を提案する姿勢が感じられ、今後の展開にも期待が集まります。

A-PITオートバックス東雲は開発陣とユーザーの共創を体現

今回A-PITオートバックス東雲店のブースで展示されたのはGR86とシビックタイプR（FL5）です。どちらの車種も現在ユーザーの注目度が高く、A-PITオートバックス東雲としても開発やチューニングに力を入れているモデルです。筑波のコース2000を実際に走らせながら、今後のアップデートや商品開発につなげる実践的なテストも兼ねているクルマです。

A-PITオートバックス東雲店はコース2000を実際に走らせながら、今後のアップデートや商品開発につなげる実践的なテストを実施している

レーシングドライバーの大湯都史樹選手と共同開発し、オリジナルエアロをまとったGR86は、インテークにBLITZのカーボンインテークシステムを採用することでレスポンスやトルクの向上を図っています。

「絶対的な速さは過給機に分がありますが、今後はエンジンの2.5L化も検討しており、あえて“NA最速のGR86”を目指したい」

こう話すのは店舗スタッフの田中さんです。この言葉からも、開発姿勢への熱意が感じられます。

サスペンションはA-PITオートバックスオリジナルの「HIPERMAX GATESPEC」を搭載し、駆動系にはATS製のクラッチとLSDを採用。外観や足回りは完成形に近いため、今後は主にエンジン出力の向上を進めていくそうです。

一方のシビックタイプRは現在進行形の開発車両です。こちらもA-PITオートバックスオリジナルの車高調整式サスペンション「HIPERMAX GATESPEC」の新仕様を、筑波サーキットでテスト中です。

開発においてはストリートからサーキットまで幅広くテストを繰り返し、HKSとレーシングドライバーの木下みつひろ氏が協働して仕様変更を繰り返しながら、完成度を高めています。

さらに今回は、A-PITオートバックス東雲店オリジナルのチューニングECU（プロトタイプ）も投入。田中さんが現地で書き換えを行いながら開発を進める姿は、来場者にとってもリアルな“開発の現場”を間近で感じられる演出となっていました。

最後に田中さんは「GR86やシビックタイプRに限らず、オーナーの皆さんが安全かつ楽しく乗れるクルマづくりを一緒に考えたい。そのためにデモカー開発を続け、最適なパーツを提案していきたい」と語ってくれました。

A-PITオートバックス東雲店にとってのイベント出展は、単なる展示ではなく「ユーザーと共に未来のチューニングを描いていくための大切な一歩」なのです。

走りだけではない総合的なカスタマイズを提案するBLITZ

最後にBLITZのブースを見ていきましょう。BLITZ広報の塩谷さんによると、今回の目玉パーツのひとつはシビックタイプR（FL5）向けのカーボンインテークシステムとのことです。

BLITZが展示していたシビックタイプRのエンジンルーム

カーボンとレッドのコントラストによる強い存在感に加え、実際の走行フィーリングも大幅に向上。なんとカーボンインテークシステム単体の交換により、11〜12馬力程度のパワーアップが見込めるそうです。

「最近のクルマはエアクリーナーを交換しても大きな出力向上は得にくい傾向がありますが、このカーボンインテークシステムはしっかりと効果を体感できます」と塩谷さん。さらに同社の「パワコン」と組み合わせることで、街乗りからスポーツ走行まで幅広く楽しめる仕様になるとのことです。

また、ノーマルでも車高が低いシビックタイプRに合わせて、厚みを抑えた専用のフロントリップスポイラーを開発。「薄くて一見控えめですが、存在感を損なわないようにデザインしました」と塩谷さんは言います。

さらにこのデモカーに装着されていたエアロはフロント以外も単品ごとのバラ売りが可能で、サイドやリアもユーザーの好みに応じて購入が可能です。走行ステージや個々のスタイルに合わせて、柔軟にコーディネートできる点も魅力でしょう。

手軽にボディ剛性アップが図れるトラスバーが人気！

そして、BLITZではFL5と同じくGR86向けにもカーボンインテークシステムを展開しており、こちらはラムエア効果が期待できる吸気ダクト構造を採用しています。

BLITZが展示していたGR86のエンジンルーム

「フロントグリルからフレッシュエアを効率よく取り込み、吸気音もスポーティに響きます。また、こちらも約10馬力の向上が見込める仕様になっています」と塩谷さん。

最後に紹介するのは、最近人気が高まっている86/GR86/BRZ用のトラスバーです。BLITZではターンバックル式を採用することで、車両ごとの個体差や経年によるボディのゆがみに合わせて細かく調整が可能で、カラーもレッドとブルーの2種類を展開。特にブルーはBRZのオーナーから好評だそうで、手頃な価格でありながら、ボディ補強と華やかなエンジンルームを表現できるアイテムとなっています。

最後に塩谷さんは、今回の出展全体について次のように話しました。

「BLITZはサスペンションや吸排気系だけでなく、エアロや内装、そしてスロットルコントローラーやレーダー探知機などの電子部品まで幅広く展開しています。BLITZはトータルチューニングが完成するメーカーであることを、多くの人たちに知っていただきたいですね」

以上のように、今回のハイパーミーティング2025では、さまざまなメーカーが最新のカスタムパーツを展示、そしてテストまで行っていました。「観（み）る！買う！走る！チューニングの祭典!!」というキャッチフレーズ通り、来場した1753人の参加者はそのすべてを実際に体感できたのではないでしょうか。

ハイパーミーティングのオフィシャルサイトで「次回開催につきましては公式WEBサイトにて改めてお知らせいたします」と案内がある通り、2026年も開催の可能性が高そうです。