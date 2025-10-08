スティーブン・ジェラード氏のぶっちゃけ発言が、大きな注目を集めている。英衛星放送『Sky Sports』によれば、リバプールのレジェンドOBである45歳は、イングランド代表で共に戦ったリオ・ファーディナンド氏のポッドキャストにゲスト出演。その際に代表活動を振り返り、黄金世代と称された自分たちはみんな「自己中心的な負け犬だった」と赤裸々に語った。「今テレビを見ると、ジェイミー・キャラガーがポール・スコールズの