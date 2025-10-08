YouTubeチャンネル「山の廃墟を天国にする計画」が2025年10月3日、2年間にわたる活動をまとめた総集編動画を公開した。 （関連：【画像あり】「山の廃墟」が2年で「天国」に） 概要欄によると同チャンネルは「山の廃墟を最高の場所（天国）にする」ことを目標とし、経験ゼロの家族3人が、山の手入れや日々の暮らしを届けるというものだ。1本目の動画が投稿されたのは、2024年3月15日。山奥に建つ築55年の古びた空き家を購入