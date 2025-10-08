日本銀行は9月の金融政策決定会合で、保有する上場投資信託（ETF）の売却開始を決めた。ニッセイ基礎研究所の試算によれば、日銀が保有するETFの時価総額は85.7兆円で、含み益は48.5兆円だ（9月19日時点）。日銀が株式を10％以上間接保有するのは71社に及ぶ。日銀はETFの売却について「100年以上かかる」としており、こうした企業の“大株主”に日銀は君臨し続けることになる。（ダイヤモンド編集部副編集長大矢博之）「100年以