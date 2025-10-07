衛星インターネットサービス「Starlink」は5000基以上の人工衛星を利用してサービスを提供しています。この人工衛星は寿命が5年となっていて、2019年から打ち上げが始まった人工衛星には続々と寿命が訪れており、大気圏に再突入させての処分が進んでいます。直近だと、1日に1〜2基のペースで人工衛星の大気圏再突入が行われているそうです。1 to 2 Starlink satellites are falling back to Earth each dayhttps://earthsky.org/hu