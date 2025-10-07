2025年10月７日、日本代表が10月の連戦（10日のパラグアイ戦、14日のブラジル戦）に向けて始動２日目を迎えた。この日から屋外練習に参加した藤田譲瑠チマは持ち前の声量で存在感を出しつつ、溌剌としたプレーも見せていた。練習後、囲み取材に応じた藤田譲瑠チマはブラジルの印象を次のように述べていた。「誰が選ばれているか分からないですけど、憧れの選手たちがいた国でもあります。すごく楽しみです」 ブラジルと