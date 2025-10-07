少しでも年金を増やす方法はないか。ファイナンシャルプランナーの井上ヨウスケさんは「学生時代など国民年金の未納期間がある人は、それを埋めることで受け取れる年金額を増やすことができる。追加の保険料を納めなくても自動的に未納部分を補う方法がある」という――。写真＝iStock.com／years※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／years■簡単に未納部分を埋める方法がある国民年金の未納期間があり、「本当は追納したい