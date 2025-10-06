［J１第33節］鹿島 ０−０ G大阪／10月５日／メルカリスタジアム試合終了間際のFW徳田誉のPKが阻まれるなど、首位の鹿島にとっては悔しいドローとなったG大阪とのゲームだが、貴重な勝点１獲得へピンチを迎えながら無失点に抑えた面はひとつポジティブな要素だろう。特にこの試合も日本代表に名を連ねるGK早川友基が素晴らしいパフォーマンスを連発した。前半に思い切ってペナルティエリアを飛び出し、裏に出されたボールを