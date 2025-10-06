圧巻の右足セーブ。宇佐美貴史のシュートを阻んだ鹿島GK早川友基の特筆すべき対応
［J１第33節］鹿島 ０−０ G大阪／10月５日／メルカリスタジアム
試合終了間際のFW徳田誉のPKが阻まれるなど、首位の鹿島にとっては悔しいドローとなったG大阪とのゲームだが、貴重な勝点１獲得へピンチを迎えながら無失点に抑えた面はひとつポジティブな要素だろう。
特にこの試合も日本代表に名を連ねるGK早川友基が素晴らしいパフォーマンスを連発した。
前半に思い切ってペナルティエリアを飛び出し、裏に出されたボールを間一髪でクリアし、その後も落ち着いたセービングを続けた。
そして何より会場を沸かせたのは77分のシーンだ。鹿島の右サイドからG大阪の途中出場の宇佐美貴史に鋭いシュートをニアに打たれる。
これを宇佐美の過去のプレーを分析し「宇佐美選手は中にあげるフリをして打ってくると思った」という早川は右足一本でスーパーセーブを見せたのである。
この日はスコアレスドローだったが、首位を走る鹿島は今季、早川の好セーブで勝点をどれだけ手にしただろうか。今季就任した鬼木監督と言えば、川崎時代に三笘薫、田中碧ら、現在の日本代表選手の力を引き出してきたが、早川もその指揮官の下で逞しく成長しているのである。
「鬼木監督の下での成長ぶりはフィールドプレーヤーのほうが感覚が強いと思いますが、ありがたいことに代表に選んでいただいて、自分の知らない高い環境、景色を知ることで、何をやらなくちゃいけないということにつながっています。そしてその経験をチームに還元する。余裕は出てきているのかなと。整理できているので、良いサイクルにつながっていると感じます」
手応えを語る守護神がさらにどんなGKへとなっていくのか。楽しさは尽きない。
取材・文●本田健介（サッカーダイジェスト編集部）
【画像】小野伸二や中村憲剛らレジェンドたちが選定した「J歴代ベスト11」を一挙公開！
試合終了間際のFW徳田誉のPKが阻まれるなど、首位の鹿島にとっては悔しいドローとなったG大阪とのゲームだが、貴重な勝点１獲得へピンチを迎えながら無失点に抑えた面はひとつポジティブな要素だろう。
特にこの試合も日本代表に名を連ねるGK早川友基が素晴らしいパフォーマンスを連発した。
前半に思い切ってペナルティエリアを飛び出し、裏に出されたボールを間一髪でクリアし、その後も落ち着いたセービングを続けた。
これを宇佐美の過去のプレーを分析し「宇佐美選手は中にあげるフリをして打ってくると思った」という早川は右足一本でスーパーセーブを見せたのである。
この日はスコアレスドローだったが、首位を走る鹿島は今季、早川の好セーブで勝点をどれだけ手にしただろうか。今季就任した鬼木監督と言えば、川崎時代に三笘薫、田中碧ら、現在の日本代表選手の力を引き出してきたが、早川もその指揮官の下で逞しく成長しているのである。
「鬼木監督の下での成長ぶりはフィールドプレーヤーのほうが感覚が強いと思いますが、ありがたいことに代表に選んでいただいて、自分の知らない高い環境、景色を知ることで、何をやらなくちゃいけないということにつながっています。そしてその経験をチームに還元する。余裕は出てきているのかなと。整理できているので、良いサイクルにつながっていると感じます」
手応えを語る守護神がさらにどんなGKへとなっていくのか。楽しさは尽きない。
取材・文●本田健介（サッカーダイジェスト編集部）
【画像】小野伸二や中村憲剛らレジェンドたちが選定した「J歴代ベスト11」を一挙公開！