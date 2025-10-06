独メディアのドイチェ・ヴェレ（中国語版）は5日、中国で若者失業率が再び上昇し、未来への不安が顕著になっていると報じた。記事は、「2023年夏、中国の若者（16〜24歳）失業率は過去最高の21％を超えた。その後、国家統計局は数値の公表を一時停止。同年末になって統計方法を調整した上で、ようやく若者失業率を再発表したが、同年12月の数値は14．9％だった」と説明。一方で、今年9月に発表された8月の統計で都市部の若者失業率