少し前に子宮筋腫の手術をした。外科手術を受けるのは初めてのことで不安もあったが、順調に回復して今は通常通りの生活に戻っている。同世代の知人には子宮筋腫で手術の経験者はけっこういて、摘出したら二キロあったとか、手術予定の数日前に輸血が必要なほど出血して救急車で運ばれたとか、怖い話も聞いていたが、入院や手術にあたって具体的に役立つことを教えてもらったりもしてとても助かった。腹腔鏡（ふくくうきょう）