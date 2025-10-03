男性アイドルグループ「Ａ．Ｂ．Ｃ―Ｚ」の元メンバーでタレントの河合郁人が３日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！」に出演。既婚の市幹部職員と１０回以上ラブホテルに行っていたことを認めた群馬県前橋市の小川晶市長について言及した。小川氏は先月２４日の「ＮＥＷＳポストセブン」の報道を受けて即日会見を開いた際、ラブホに行ったことは認めたものの、男女関係は否定。２度にわたり前橋市議会に対して説明