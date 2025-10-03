東京都の小池知事は、高騰する都内の火葬料金について「金額の妥当性や判断する基準なども含めて法改正が必要だ」との認識を改めて示しました。【映像】小池都知事、定例会見での発言「火葬料金については区市に指導監督を求めているわけですけれども、金額の妥当性とか、これを判断する基準であったり、具体的な指導方法については示されていないということもありますので、これらの細かい点なども含めて法改正をしていただくと