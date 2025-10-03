2025年10月1日、香港メディア・香港01は、中国が外国の科学技術人材を呼び込むために新設した「Kビザ」に対して中国国内で「国内人材軽視」との見方が出ていることについて、政府系メディアの人民日報が評論を発表したと報じた。自国優先主義の一環として移民対策を強化する米国がハイテク人材向けビザ（H-1B）を厳格化する中、中国政府は今月1日より国内外の有名大学あるいは科学研究機関出身の若手STEM（科学・技術・工学・数学