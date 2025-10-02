¡Ú2025Ç¯10·î¤Î±¿Àª¡Û¥¿¥í¥Ã¥È´ÕÄê»ÕmimielÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë12À±ºÂÊÌÀê¤¤¡ÖFORTUNE TAROT¡×¡£2025Ç¯10·î¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿Àª¤Ï¡Ä¡Ä¡©10·î¤Ï¡Ö±¿Ì¿¤Î¥®¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¡×¡Ö10·î¤Ï¡¢±§Ãè¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë·Ú¤ä¤«¤µ¤È¡¢¿¿¼Â¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òµá¤á¤ë·î¤Ç¤¹¡£·î¤ÎÁ°È¾¡¢Å·¶õ¤Ç¤Ï¸òÎ®¤ÈÂÐÏÃ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬³èÈ¯²½¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤¬¡¢¼þ°Ï¤Î±¿Ì¿¤òÆ°¤«¤¹¸°¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÉ½ÌÌÅª¤Ê¼Ò¸ò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¸÷¡×¤ÈÁê¼ê