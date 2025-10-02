NY株式1日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均46441.10（+43.21+0.09%） S＆P5006711.20（+22.74+0.34%） ナスダック22755.16（+95.15+0.42%） CME日経平均先物44900（大証終比：+360+0.80%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は４日続伸。序盤は軟調な動きが見られたものの、プラスに転じた。序盤の下げは米政府機関の閉鎖が影響。ただ、事前に警戒していたこともあり、米株式市場