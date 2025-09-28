タカラトミーは、玩具シリーズ『シンカリオン CW』の新商品として、「シンカリオン CW シンカリオン L0改良型試験機」を2025年10月2日(木)に発売します。シリーズ初となる「超電導リニアL0系改良型試験車」をモデルにしたシンカリオンで、希望小売価格は税込み9,900円です。夢の超特急「超電導リニアL0系」がシンカリオンに「シンカリオン CW シンカリオン L0改良型試験機」は、2020年8月から試験走行を開始した「超電導リニアL0系