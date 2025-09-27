足腰の状態が悪化して自由に動けなくなった犬 車椅子に乗り感動わんちゃんホンポ

足腰の状態が悪化して自由に動けなくなった犬 車椅子に乗り感動

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 足腰が悪くなってしまったワンコが車椅子で走る姿が感動を呼んでいる
  • 犬仲間たちが自由に歩き回る姿を羨ましそうに眺めているワンコ
  • 想像以上のスピードで移動し、部屋の端まで一気に走り抜けたという
記事を読む

おすすめ記事

  • おもちゃが隙間に入ってしまった大型犬→気づかないフリをした結果…絶対に無視できない『切なすぎる表情』が20万再生「眉毛がｗ」「可愛すぎ」
    おもちゃが隙間に入ってしまった大型犬→気づかないフリをした結果…絶対に無視できない『切なすぎる表情』が20万再生「眉毛がｗ」「可愛すぎ」 2025年9月21日 18時0分
  • 第50回愛馬の日のイベントを視察される愛子さま＝2025年9月23日午後、東京都世田谷区の馬事公苑
    1歳から磨かれた愛子さまの｢お手振り力｣のすごさ…専門家｢国民が最も見たい愛子さまのお手振りシーン｣ 2025年9月27日 9時15分
  • 左上から時計回りに安田祐香、青木瀬令奈、都玲華、菅沼菜々（撮影：佐々木啓）
    今年の利府GCは“今年イチ”硬いグリーン！　優勝スコアが一桁台に？【大西翔太のSHOWTIME】 2025年9月26日 8時0分
  • 「あかんあかんあかん！」朝、大型犬に『パパを起こしてきて』とお願いした結果…激しすぎる『絶対に起きる目覚まし』に反響「羨ましい」の声も
    「あかんあかんあかん！」朝、大型犬に『パパを起こしてきて』とお願いした結果…激しすぎる『絶対に起きる目覚まし』に反響「羨ましい」の声も 2025年9月23日 13時20分
  • 「ヨボヨボ元気」な老犬・梅吉。思わず応援しちゃう梅吉のイタズラとは…？【パンダと犬#32】
    「ヨボヨボ元気」な老犬・梅吉。思わず応援しちゃう梅吉のイタズラとは…？【パンダと犬#32】 2025年9月20日 7時40分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 「新しい学校」制服姿に疑問の声
    2. 2. 人気コスプレイヤー柳丸さん死去
    3. 3. ラブホ密会 まさみにとばっちり?
    4. 4. 交際歴に降板劇も 二階堂の人生
    5. 5. 有村架純に「スタイル悪化」指摘
    6. 6. 大谷翔平が試合後食べる寿司ネタ
    7. 7. 約300件の苦情&市職員も「不快」
    8. 8. 今田美桜と橋本環奈に圧倒的な差
    9. 9. 勝ち逃げ世代の「老後不安」
    10. 10. 楽しんご TVに出演できない理由
    1. 11. 柳丸さん急逝 体調不良の訴えも
    2. 12. まさか Cocomiの腕に黒い模様が
    3. 13. 朝ドラ最終回「2人芝居」に感涙
    4. 14. 水谷「不協和音」報道をけん制か
    5. 15. 広陵の事件 被害者側を告訴の訳
    6. 16. 実は仲本工事さんと親戚 驚く声
    7. 17. 東出の最新姿に「信じられない」
    8. 18. 「本当の富裕層」ユニクロ着る訳
    9. 19. 小川彩佳の質問に全候補がシーン
    10. 20. 女性市長 ひそかに職員へ謝罪か
    1. 1. ラブホ密会 まさみにとばっちり?
    2. 2. 約300件の苦情&市職員も「不快」
    3. 3. 勝ち逃げ世代の「老後不安」
    4. 4. 広陵の事件 被害者側を告訴の訳
    5. 5. 冷凍庫に娘の遺体「正座の状態」
    6. 6. 「本当の富裕層」ユニクロ着る訳
    7. 7. 女性市長 ひそかに職員へ謝罪か
    8. 8. 小泉農相「大失速」1年前と同じ?
    9. 9. 日本の風疹「排除」が認定される
    10. 10. 犬と散歩中の男性 熊に襲われる
    1. 11. 小泉農相が登壇「真打ち登場!」
    2. 12. 劣勢の高市氏に 応援団が出現
    3. 13. 異様な駅近駐車場 行きたくない
    4. 14. 2000倍の水道料を誤徴収 玉野市
    5. 15. マジか? 前橋市長の一人称に騒然
    6. 16. 小泉進次郎氏の政策に呆れる理由
    7. 17. 4人殺害も「黙秘80回」遺族は涙
    8. 18. ダムで避雷針の窃盗相次ぐ 新潟
    9. 19. 「にやける」本来の意味を解説
    10. 20. 旬のサンマ アニサキスに要注意
    1. 1. 小川彩佳の質問に全候補がシーン
    2. 2. 渋谷の惨状「悲しさでいっぱい」
    3. 3. 前橋市長 ラブホ部屋の詳細判明
    4. 4. 前橋市長「秘密がある」匂わせか
    5. 5. ガソスタ店員を車に監禁 有罪に
    6. 6. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    7. 7. 前橋市長「やり方が田久保2号w」
    8. 8. 記者VTuberが 総裁選動向を分析
    9. 9. パナ こがない電動自転車を発売
    10. 10. 12/18施行 スマホ新法で変わる事
    1. 11. 総裁選へ影響は？　小泉陣営、配信動画にコメント依頼　24の具体例…他候補を中傷“不適切コメント”も
    2. 12. 息子の腕に落書き 真相に爆笑
    3. 13. 大越アナが高市下げ? 動画が波紋
    4. 14. 転売ヤー激震 メルカリ規約改定
    5. 15. 四肢欠損ママに集まる応援の声
    6. 16. 餃子食べ尽くしもう無理 妻怒り
    7. 17. 前橋市長に事実上辞職促す　幹部職員とホテル面会で群馬知事
    8. 18. 市長のラブホ密会「無能」指摘
    9. 19. 「地球最悪の植物」日本で大増殖
    10. 20. 年金月15万の男性 生活苦に悲鳴
    1. 1. 仏留学の黒崎さん 行方不明に
    2. 2. 中国で「ネズミ人間」が増殖中
    3. 3. 嘘? 日本人のスキンシップに驚き
    4. 4. 泥酔の男 旭日旗と勘違いし暴行
    5. 5. 韓国 サービスエリアで酒盛り
    6. 6. マラソン大会で窮状訴え 謝罪
    7. 7. 麻生氏は「台湾は素晴らしい国」
    8. 8. シルスキー氏 大規模攻勢は失敗
    9. 9. 中国 2030年には35%近くになる
    10. 10. モバイルバッテリー3社リコール
    1. 11. ハマスの奇襲 イスラエル宣伝
    2. 12. ネタニヤフ首相 国連総会で非難
    3. 13. Tシャツの柄を旭日旗と勘違い
    4. 14. 米航空業界 手数料を課す方針か
    5. 15. 北朝鮮で違法な豊胸手術が拡大
    6. 16. 男性と女性のみ 憲法改正に賛否
    7. 17. 中国 国連総会で米大統領に対抗
    8. 18. 中国銀行業界「日本化」のリスク
    9. 19. 韓国トップダンサーに称賛の声
    10. 20. トランプ氏「首都で殺人は死刑」
    1. 1. わずか3日間で 高市氏躍進の理由
    2. 2. セブン ファミマATM設置を発表
    3. 3. 前橋市長が不貞行為を否定した訳
    4. 4. ドコモでiPhone17 知らぬと後悔
    5. 5. ファミマのATM、セブン銀に置き換えへ
    6. 6. 中国人の海外旅行､今や｢日本が一番人気｣の真実
    7. 7. 「定年後の生活は生活保護」実情
    8. 8. 2000年代初頭のITバブルが再来?
    9. 9. ネット銀行がDネオバンク始動へ
    10. 10. 博多駅「空中都市」の計画中止
    1. 11. 子4人で専業主婦 一時ノイローゼ
    2. 12. 【衝撃】写真を撮るだけで即現金化！次世代フリマアプリ「Chalyn（チャリン）」9月24日に登場！
    3. 13. トランプ政権 2期目で中国包囲網
    4. 14. Androidでしかできないポイ活
    5. 15. 薬局でスマホ保険証導入へ 批判
    6. 16. プロがすすめる「投資法」とは
    7. 17. 「賢い」と思われるメールの特徴
    8. 18. 「扶養内」と「外」メリットは
    9. 19. プレゼン資料のNG表現ワースト1
    10. 20. ｢あんぱん｣やなせたかしの妻ががん闘病中に使った｢丸山ワクチン｣が承認なしで50年以上売られ続ける事情
    1. 1. メガネの悩みに効果的なアイテム
    2. 2. スマホが秒速で取り出せるバッグ
    3. 3. YouTube 新たな有料プラン発表
    4. 4. P付与禁止後も ふるさと納税は?
    5. 5. ドコモ IoT向けサービス提供開始
    6. 6. ほっかほっか亭 牛すき焼弁当
    7. 7. 5Gが1億1571万件 業界初の新情報
    8. 8. ハイセンス 116V型テレビ発表
    9. 9. TGS2025でマウスコンピューターが新型PC公開中、フルスモークなゲーミングPCだと？
    10. 10. 1Passwordが脅威アクターの活動を検出、原因はOktaサポートシステム
    1. 11. ミニPC勢には1台 Mac mini便利
    2. 12. 文房具や書類をすっきり収納。様々な場面で使える「SN°OVAEフリップノートホルダー」
    3. 13. 幕張メッセの総合イベ 注目は
    4. 14. 「UNDER ARMOUR」が最大48%OFFに
    5. 15. 楽天の買い回りはデジチケが最強
    6. 16. Keychronとギズモード、共同開発トラックボールデバイス「Nape Pro」（仮）。東京ゲームショウでお披露目
    7. 17. Wi-Fiルーター 床置きの問題点
    8. 18. アイリスオーヤマ冷蔵庫がお得
    9. 19. Xiaomi Hyper Island新機能とは
    10. 20. リング型も 万能フックが便利
    1. 1. 大谷翔平が試合後食べる寿司ネタ
    2. 2. まさか Cocomiの腕に黒い模様が
    3. 3. 朝ドラ最終回「2人芝居」に感涙
    4. 4. 大谷の衝撃事実 MVP論争は終了か
    5. 5. JFL最強のアマに 優勝してほしい
    6. 6. 室伏広治長官 今季限りで退任へ
    7. 7. カープ次期監督候補、軒並み脱落
    8. 8. 山本由伸の快挙が生んだ史上初
    9. 9. 「紐ビキニ」で海外リゾート満喫
    10. 10. 誠也が満塁HR 30号は日本勢3人目
    1. 11. 大谷の驚愕数字 価値は昨季超え
    2. 12. 日本でのみ 世陸ファンサに衝撃
    3. 13. 逮捕された佐野海舟の深い苦悩
    4. 14. シャンパンの…大谷の行為に驚嘆
    5. 15. ソン・フンミン落選…AFCに失望
    6. 16. 馬鹿げているよ 大谷54号の真実
    7. 17. ローリー60号記念球 ファン返還
    8. 18. パ・リーグ ソフトBが逆転勝利
    9. 19. 巨人田中将大 次回登板はあるか
    10. 20. 大相撲で突如女性の奇声響く事態
    1. 1. 「新しい学校」制服姿に疑問の声
    2. 2. 人気コスプレイヤー柳丸さん死去
    3. 3. 交際歴に降板劇も 二階堂の人生
    4. 4. 有村架純に「スタイル悪化」指摘
    5. 5. 今田美桜と橋本環奈に圧倒的な差
    6. 6. 楽しんご TVに出演できない理由
    7. 7. 柳丸さん急逝 体調不良の訴えも
    8. 8. 水谷「不協和音」報道をけん制か
    9. 9. 実は仲本工事さんと親戚 驚く声
    10. 10. 東出の最新姿に「信じられない」
    1. 11. 小沢仁志の「お触り」にドン引き
    2. 12. FRIDAY直撃から14年 今や2児の親
    3. 13. 原嘉孝の「泣きすぎ問題」を告白
    4. 14. 言い訳に 高市氏支持議員が皮肉
    5. 15. 有村架純に違和感「顔が大きい」
    6. 16. いとう回想 彼氏から「終わり」
    7. 17. コスプレイヤー死去に「嘘だ」
    8. 18. 小栗と韓国女優が密着も…妻強い
    9. 19. 市長ラブホ密会 ゴゴスマで騒然
    10. 20. 「今日好き」お蔵か 背景に暴露?
    1. 1. 夫からの隠しサプライズに感動
    2. 2. セルフレジを両替機にする客も
    3. 3. セザンヌ 2025年冬新作が登場
    4. 4. 休日に息子を耳鼻科へ 夫の返答
    5. 5. 息子に仕送り 親が持つべき教育
    6. 6. 「おみやげ福袋」を買ってみたら
    7. 7. レジ店員と客の解釈違いに困惑
    8. 8. 有休の取り方に「気持ちわかる」
    9. 9. 40・50代がこなれ見えするベスト
    10. 10. 郵便配達員が経験した怖い物件
    1. 11. ロクシタン 心強い新アイテム
    2. 12. 「小さくしたいブラ」秋冬登場
    3. 13. Can★Doの「キャラグッズ」紹介
    4. 14. 園の忠告無視 連絡係続けるママ
    5. 15. 19歳カップルに聞いた貯金事情
    6. 16. 2段フリル 華やかフレアワンピ
    7. 17. B4サイズが楽 旅行用の鞄が便利
    8. 18. 不倫した母「今すぐ別れなさい」
    9. 19. ずんだシェイク キットカットと
    10. 20. しまむらの黒アイテムでコーデ