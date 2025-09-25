群馬県・前橋市の市長である小川晶氏（42）に浮上した”ラブホ通い詰め”問題。小川市長は9月24日夜に緊急会見を開き、部下の市役所男性幹部・X氏とラブホに10回以上行ったことを認めたうえで、相談や打ち合わせをしていたと説明。「男女の関係はありませんが、誤解を招く軽率な行動で、深く反省している」と謝罪した。【写真】市長が利用したラブホテル内部「ベッド下から妖しい緑のネオン」弁護士資格を持つ知性派でありなが