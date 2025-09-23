8月下旬、新宿二丁目にあるゲイクラブ“A”のオープン13周年記念イベントに、小泉今日子がゲストで出演することが告知された。【写真】ドラァグクイーンに囲まれてご満悦…二丁目に降臨した小泉今日子「会場は100人ほどが入れる広さで、裏口もありません。本当にキョンキョンが来るのかと二丁目界隈は騒然となっていました」（夕刊紙記者）イベント当日の9月14日、オープンの30分前、クラブの前に長蛇の列ができていた。「私は