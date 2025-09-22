秋の味覚、栗といえば、ホクホク甘い栗ごはんを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。実は、古くから愛されてきた日本の郷土料理としても知られているんですよ。この記事では、生栗から作る本格的な王道レシピから、甘露煮やむき栗を使った時短レシピまで、毎秋食べたくなる栗ごはんを4つご紹介します。京都の郷土料理「栗ごはん」出典：農林水産省ウェブサイト古くから日本の食卓に並んでいた栗。なかでも京都の丹波地域は