ニューストップ > 国内ニュース > 「援交狩り」常習犯の男たち、バックにヤクザがいる女性に手を出して… 援助交際 時事ニュース 文春オンライン 「援交狩り」常習犯の男たち、バックにヤクザがいる女性に手を出してしまう 2025年9月17日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「援交狩り」の常習犯だった男たちが食らったしっぺ返しを文春が取り上げた 襲おうとした女性に「知り合いのヤクザを呼ぶわよ！」と言われ、犯行を中断 「お互いになかったことにしよう」と告げるも、女性はヤクザに連絡したそう 記事を読む