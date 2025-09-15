ダイニチ工業は、石油ファンヒーターや加湿器のトップランナーとして知られる新潟のメーカー。実はヒーターや加湿器で培った技術を活かし、コーヒー事業も展開しているのをご存じでしょうか？ 2023年、同社は家庭用のコーヒー豆焙煎機を発売して話題になりましたが、今回はそれに続く新製品として「コーヒーメーカー MC-SVD40A」を発表。社長が開発担当者に「無茶ぶりをした」と語ったその製品は、2人のトップバリスタが監修し、ま