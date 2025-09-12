モスバーガーは、2025年9月10日から11月中旬まで新商品の「メンチカツチーズバーガー」、復活商品の「月見フォカッチャ」と「バーベキューフォカッチャ」を販売しています。定番「月見フォカッチャ」は半熟風たまごが濃厚にリニューアル"裏月見"の新作1種と、待望の復活メニュー2種が秋限定で登場します。・メンチカツチーズバーガージューシーなメンチカツとチーズの組み合わせが食欲をそそる、"裏月見"の新商品です。サクッと揚