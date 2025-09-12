名古屋プリンスホテル スカイタワーは、愛知県豊田市の小原の四季桜をイメージした季節の夜パフェ＆カクテルを、9月12日から11月30日まで販売する。テーマは小原の四季桜。小原の四季桜は、愛知県豊田市の小原地区で見られる、春と秋の年に二度花を咲かせる珍しい桜として知られる。「夜な夜なパフェ〜葡萄と芋の誘惑」（単品2,200円/ドリンクセット3,200円）は、紅葉と桜の花びらをかたどった焼菓子をあしらい、「小原の四季桜」