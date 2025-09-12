Ì¾¸Å²°¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë ¥¹¥«¥¤¥¿¥ï¡¼¡¢µ¨Àá¤ÎÌë¥Ñ¥Õ¥§¡õ¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÈÎÇä¡¡½©¤Ë¡Èºù¡É¤¬ºé¤¯°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Î¾®¸¶¤Î»Íµ¨ºù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸
Ì¾¸Å²°¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë ¥¹¥«¥¤¥¿¥ï¡¼¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Î¾®¸¶¤Î»Íµ¨ºù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿µ¨Àá¤ÎÌë¥Ñ¥Õ¥§¡õ¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¡¢9·î12Æü¤«¤é11·î30Æü¤Þ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¾®¸¶¤Î»Íµ¨ºù¡£¾®¸¶¤Î»Íµ¨ºù¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Î¾®¸¶ÃÏ¶è¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡¢½Õ¤È½©¤ÎÇ¯¤ËÆóÅÙ²Ö¤òºé¤«¤»¤ëÄÁ¤·¤¤ºù¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖÌë¤ÊÌë¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¡ÁÉòÆº¤È°ò¤ÎÍ¶ÏÇ¡×¡ÊÃ±ÉÊ2,200±ß/¥É¥ê¥ó¥¯¥»¥Ã¥È3,200±ß¡Ë¤Ï¡¢¹ÈÍÕ¤Èºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¾Æ²Û»Ò¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¡Ö¾®¸¶¤Î»Íµ¨ºù¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢ÉòÆº¤Ï¥°¥é¥Ë¥Æ¡¢¥¸¥å¥ì¡¢¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤Ç»ÅÎ©¤Æ¡¢¤µ¤Ä¤Þ°òÉ÷Ì£¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤ä±öµ¤¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡¢ÀÖ¤¤²Ì¼Â¤ò½Å¤Í¤ë¡£
¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ö½©ºù -¤¢¤¤¶¤¯¤é-¡×¡Ê1,500±ß¡Ë¤Ï¾®¸¶¤ÎÎ¤»³¤Ë½©¤Ëºé¤¯ºù¤ÎÑ³¤µ¤È¡¢¿§¤Å¤¯¹ÈÍÕ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¥Á¥§¥ê¡¼¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¤ÎÆóÁØ¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡£¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ö·îÌë¤Î¥«¥·¥¹¡×¡Ê1,200±ß¡Ë¤Ï¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¤È¥«¥·¥¹¤Î¥â¥¯¥Æ¥ë¤Ç¡¢Ìë¶õ¤ËÉâ¤«¤Ö·î¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÉòÆº¤Î²Ì¼Â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î´Å¤µ¤¬¡¢¥«¥·¥¹¤ÎÉ÷Ì£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£
¾ì½ê¤Ï31³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖSky Dining Å·¶õ¡×¡£»þ´Ö¤Ï¡ÖÌë¤ÊÌë¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¡ÁÉòÆº¤È°ò¤ÎÍ¶ÏÇ¡×¤¬¸á¸å5»þÈ¾¤«¤é10»þÈ¾¡Ê¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼¡Ë¤Þ¤Ç¡£¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ö½©ºù -¤¢¤¤¶¤¯¤é-¡×¤È¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ö·îÌë¤Î¥«¥·¥¹¡×¤Ï¸á¸å5»þÈ¾¤«¤é11»þ¡ÊÆ±¡Ë¤Þ¤Ç¡£ÎÁ¶â¤ÏÀÇ¹þ¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¢¥«¥Ð¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¡Ê1,000±ß¡ËÊÌ¡£