9月のロボスタ オンラインセミナー第2弾を、2025年9月11日（木）に開催しました。今回のテーマは「ヒューマノイドの進化と課題、日本の現在位置 〜ヒューマノイド研究の最前線、AIロボット協会･尾形理事長に聞く」です。プレミアム会員は見逃し配信を、2025年9月26日までご視聴いただけます。：米国や中国を中心にヒューマノイドの身体性能が向上し、大規模言語モデルの登場やディープラーニングなどAIの進化もめざましく、ヒト型