《阪神優勝しても道頓堀川に飛び込まないでってあんなに言われてるのに、なんで飛び込むんですか？準備周到なので、もはや家出る前から「飛び込んだろう！」と意気込んでますよね。》阪神タイガースが、歴代最速で2年ぶり7回めのセ・リーグ優勝を決めた9月7日夜以降、大阪・ミナミの道頓堀川では、今年も「道頓堀ダイブ」をするファンが続出。毎回、注意喚起されているにもかかわらず、阪神が優勝するたびに繰り返される悪し