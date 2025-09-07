「課長」という役職についているにもかかわらず、大企業で「係長」として働く友人の方が収入が高い――そんな現実を知ったとき、多くの人はショックを受けるかもしれません。確かに、役職は組織の中での責任を示しますが、実際の給与額には「企業規模」という大きな要素が関わっています。 本記事では、公的な統計データをもとに、課長級と係長級の給与の違い、さらに大企業と中小企業でどのような格差が生じ