メイプル超合金カズレーザー（41）が5日までに、ぺこぱ松陰寺太勇（41）とのYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」を更新。女優二階堂ふみ（30）との結婚を事前に報告していた、“たった2人”の芸人を実名告白した。冒頭で松陰寺に「結婚おめでとう」と祝福されると、カズレーザーは「ありがとうございます」と頭を下げた。結婚についてさまざまなトークをした後、松陰寺が「（結婚）発表する前、誰かに報告とい