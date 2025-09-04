いつの頃からか、「フィードバック」という言葉が日常的に使われるようになった。「フィードバック」は、相手の行動や成果を「評価すること」「指摘すること」などと把握されているが、その価値や適切な方法はあまり知られていないのではないだろうか。仕事における「フィードバック」とは、いったいどのようなものか？ どう行えば、人材を育成し、当人の成長に結びつけることができるのか？ 組織における人材育成・リーダーシップ