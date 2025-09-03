射水市の小学校で、4年生の担任教諭が、注意をする際に児童の給食を捨てていたことが分かりました。この小学校は今夜、保護者会を開き説明するということです。射水市教育委員会によりますと、先月29日の給食の時間、学校では黙食の指導をしていたにも関わらず、話をしていた4年生の児童2人に対し、注意をしても聞かなかったとして、担任教諭が児童が食べている途中のカレーライスを残飯を入れる容器に捨てたということです