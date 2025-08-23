「もう熱々で最初から迎え入れてくださって。本当に“俺たちがYOASOBIを楽しませるんだ！俺たちも楽しむんだ！”みたいな、そういう勢いをすごい感じて。皆さんにすごい助けられた時間でした。楽しかったです」こう語ったのは、人気音楽ユニット「YOASOBI」のボーカル・ikura（24）。現在は全国14道県をめぐる「YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA」の最中で、8月19日から22日にかけては静岡市清水文化会館マリナート・大ホールでコ