これまで大学一般入試の志願者最多は、バブル期の1989（昭和64/平成元）年に早稲田大学が記録した16万150人だった。今春、その記録が36年ぶりに抜かれた。史上最多となった志願者数は16万2005人にのぼる――。達成したのは千葉県習志野市にある千葉工業大学だ。1942（昭和17）年の創立で現存する私立の理工系大学としては最も古い歴史を持つが、毎年のように志願者上位にランクインする早大や明治大と比べると全国的知名度は低い。